Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’avviso relativo alla convocazione della prova scritta prevista per i giorni 13, 14 e 15 marzo 2024.

Si comunica che, tenuto conto del numero di postazioni collaudate e del numero di candidati che hanno presentato domanda per i posti nella regione Veneto, la prova scritta della procedura indetta con D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 finalizzata al reclutamento di personale docente per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di sostegno si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 marzo 2024, per complessivi cinque turni (tre mattutini e due pomeridiani).

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8.00 per il turno mattutino e dalle ore 13.30 per il turno pomeridiano.

Si ricorda che le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, anche se diversa dalla regione il cui Ufficio Scolastico Regionale è responsabile della procedura concorsuale.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è consultabile, dal Portale Unico del reclutamento, accedendo dal seguente link

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/

all’area “Graduatorie” della “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” e, scegliendo il concorso di interesse, ciascun candidato può visualizzare e salvare il documento relativo alla propria convocazione.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del bando di concorso, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Potranno essere ammessi a sostenere la prova anche i candidati eventualmente muniti provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli. I suddetti aspiranti dovranno presentarsi in data 15 marzo 2024 alle ore 8.00 nella sede dell’Istituto Comprensivo VILLORBA E POVIGLIANO di Villorba (TV) – CODICE MECCANOGRAFICO TVIC876001 – presso la sede di Via Galvani 4, muniti di copia del provvedimento giurisdizionale di ammissione alla prova della procedura concorsuale in argomento., di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Nel giorno fissato per lo svolgimento delle prove scritte, per favorire la massima efficienza della procedura di identificazione, si invitano i candidati a presentarsi nelle sedi d’esame, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle operazioni in argomento.

I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione sarà disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. In questo caso si procederà all’annullamento della prova e il candidato/i candidati verrà/verranno allontanato/i dall’aula.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 4 comma 6 del DDG 2575/2023, “I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone,

con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

Il presente Avviso ha valore di notifica ai sensi di legge.

Concorso docenti I-II grado: le date della prova scritta

