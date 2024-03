dall’USR per il Veneto, 12.3.2024.

AVVISO: D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023. Comunicazioni riguardanti le richieste di differimento della prova scritta, di cambio sede, e di concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi.

Si comunica che, coloro cui sono stati concessi o il differimento della prova scritta od ausili o di tempi aggiuntivi, avendo prodotto la documentazione di cui all’art. 11 del D.D.G. 2575 del 6 dicembre 2023, riceveranno apposita comunicazione all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto.

Per quanto riguarda la richiesta di cambio di sede, i candidati ai quali è stato concesso lo spostamento della stessa, a seguito della documentazione prodotta, troveranno la nuova convocazione secondo le modalità già note e reperibili nella guida presente al link:

https://istruzioneveneto.gov.it/20240305_28813/.

Per tutti gli altri candidati, restano confermati data e luogo della convocazione iniziale, per cui dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, per sostenere la prova scritta.

Si rammenta che la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Concorso docenti I-II grado rinvio prova, cambio sede, ausili e/o tempi aggiuntivi

