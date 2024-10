Ne parliamo con Castellana (Gilda) – Rivedi la Diretta.

Al question time della Camera è intervenuto ieri il ministro dell’Istruzione e del Merito, Gisueppe Valditara, per rispondere ad alcune interrogazioni.

Ecco la risposta di Valditara: “Come ho già anticipato il numero di 250mila docenti precari è fantasioso, è tutta demagogia e frottole. Questo numero non si raggiunge neanche considerando il personale ATA. Come ho detto ai sindacati, ho intenzione di lanciare un grande piano contro il precariato”.

“Sentivamo la necessità di avere un incontro per trattare i temi più scottanti per l’avvio dell’anno scolastico – ha affermato alla Tecnica della Scuola la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci – Sicuramente il tema del precariato è quello più urgente e più delicato, abbiamo chiesto i numeri in ordine allo stato dei contratti a tempo determinato e abbiamo in qualche modo acquisito un fenomeno che si conferma oramai nel tempo, quindi a prescindere dagli sforzi che possono essere fatti, 140.342 assunzioni a tempo determinato quest’anno per quanto riguarda i docenti sono una cosa certa. Di questi 140mila, 102mila sono i contratti a tempo determinato dei docenti supplenti, quindi una qualità significativa dei contratti precari. La previsione è che comunque si andrà oltre i 150.000, poi abbiamo 38.000 posti di spezzonisti che esistono perché gli spezzoni ci sono da sempre e anche quelli vanno a sommarsi alla cifra che poi si aggiunge ai 38.000 incarichi annuali del personale ATA, arriviamo perciò a 215.000 supplenze a tempo determinato tra docenti e ATA“.

Il tema dei precari è uno di quelli più attuali, ma non solo. Il prossimo concorso docenti, gli idonei del 2020 e del 2023 e le supplenze da Gps. Tutti argomenti al centro della diretta di oggi, giovedì 10 ottobre alle 15,45. Ospite il nuovo coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana. Modera il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

