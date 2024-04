di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 2.4.2024.

Concluse le prove scritte, che nel caso del concorso docenti per la scuola dell’infanzia e primaria si sono svolte l’11 e 12 marzo scorsi, il Ministero ha pubblicato i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale.

Riportiamo di seguito gli ambiti che verranno valutati dalla commissione e i punteggi che saranno attribuiti per ogni ambito:

Scuola infanzia posto comune

Ambito 1 – max 60 punti – Competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorica, didattica e psico-pedagogica e al suo utilizzo coerente e critico in sede progettuale; alla collocazione della progettazione rispetto al contesto e alla normativa vigente; alla strutturazione logica, coerente e consapevole della proposta educativo-didattica e alla sua declinazione operativa; alla conoscenza dei campi di esperienza; all’osservazione, documentazione e valutazione.

Ambito 2 – max 15 punti – Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER), anche con riferimento alle specifiche competenze metodologico-didattiche.

Ambito 3 – max 15 punti – Competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Ambito 4 – max 10 punti – Qualità dell’esposizione nell’interlocuzione con la commissione, con riferimento alla padronanza linguistica sul piano grammaticale, sintattico e lessicale, all’ampiezza e alla ricchezza della competenza lessicale, anche riguardo alla terminologia pedagogico-didattica.

Scuola infanzia posto sostegno

Ambito 1 – max 60 punti – Competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento:: alla preparazione teorica in ambito normativo, di pedagogia e didattica speciale, di psicologia dell’età evolutiva, di psicologia dell’apprendimento, di cui dimostrare un uso coerente e critico in sede progettuale; alla collocazione della progettazione rispetto al contesto; alla strutturazione logica, coerente e consapevole della proposta educativo-didattica e alla sua declinazione operativa al fine di promuovere apprendimenti e competenze trasversali alla conoscenza dei campi di esperienza e dei traguardi di competenza secondo le Indicazioni nazionali; all’osservazione, documentazione e valutazione dei processi, delle esperienze, degli apprendimenti e dell’intervento didattico, declinati in relazione alla conoscenza della disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale (ICF).

Ambito 2 – max 15 punti – Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER), anche con riferimento alle specifiche competenze metodologico-didattiche.

Ambito 3 – max 15 punti – Competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Ambito 4 – max 10 punti – Qualità dell’esposizione nell’interlocuzione con la commissione, con riferimento alla padronanza linguistica sul piano grammaticale, sintattico e lessicale, all’ampiezza e alla ricchezza della competenza lessicale, anche riguardo alla terminologia pedagogico-didattica.

Scuola primaria posto comune

Ambito 1 – max 40 punti – Competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorica didattica e psico-pedagogica e al suo utilizzo coerente e critico in sede progettuale; alla collocazione della progettazione rispetto al contesto e alla normativa vigente; alla strutturazione logica, coerente e consapevole della proposta educativo-didattica e alla sua declinazione operativa; alla valutazione e verifica degli apprendimenti e dell’intervento didattico.

Ambito 2 – max 15 punti – Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche, secondo quanto previsto dalla Indicazioni nazionali per il curricolo.

Ambito 3 – max 20 punti – Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER), anche con riferimento alle specifiche competenze metodologico-didattiche.

Ambito 4 – max 15 punti – Competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Ambito 5 – max 10 punti – Qualità dell’esposizione nell’interlocuzione con la commissione, con riferimento alla padronanza linguistica sul piano grammaticale, sintattico e lessicale, all’ampiezza e alla ricchezza della competenza lessicale, anche riguardo alla terminologia pedagogico-didattica.

Scuola primaria posto sostegno

Ambito 1 – max 60 punti – Competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo, di pedagogia e didattica speciale, di psicologia dell’età evolutiva, di psicologia dell’apprendimento, di cui dimostrare un uso coerente e critico in sede progettuale; alla collocazione della progettazione rispetto al contesto; alla strutturazione logica, coerente e consapevole della proposta educativo-didattica e alla sua declinazione operativa al fine di promuovere apprendimenti curriculari e competenze trasversali; alla conoscenza dei traguardi di competenza secondo le Indicazioni nazionali; all’osservazione, documentazione e valutazione dei processi, delle esperienze, degli apprendimenti e dell’intervento didattico, declinati in relazione alla conoscenza della disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale (ICF).

Ambito 2 – max 15 punti – Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER), anche con riferimento alle specifiche competenze metodologico-didattiche.

Ambito 3 – max 15 punti – Competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Ambito 4 – max 10 punti – Qualità dell’esposizione nell’interlocuzione con la commissione, con riferimento alla padronanza linguistica sul piano grammaticale, sintattico e lessicale, all’ampiezza e alla ricchezza della competenza lessicale, anche riguardo alla terminologia pedagogico-didattica.

Concorso docenti infanzia e primaria, i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale

ultima modifica: da