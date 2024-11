di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 8.11.2024.

Concorso docenti Pnrr 2, pubblicato decreto: modifiche al regolamento, venti giorni per fare domanda..

Il prossimo concorso docenti 2024, denominato da molti Concorso Pnrr 2 sta per uscire. Come sappiamo il bando dovrà essere pubblicato entro dicembre 2024, tra fine novembre e inizio dicembre.

Con un decreto che riporta data 24 ottobre, pubblicato però oggi, si apportano modificazioni al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, ossia al regolamento del precedente concorso docenti, il primo Pnrr. Ecco di cosa si tratta.

Concorso docenti più difficile?

In particolare, all’articolo 1 viene precisato che, mentre nello scorso concorso veniva semplicemente specificato che la prova scritta era superata conseguendo almeno 70 punti, nel concorso Pnrr 2 “la commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”.

Concorso docenti, venti giorni per presentare domanda

All’articolo 2 viene precisato che, stavolta, per presentare domanda ci saranno venti giorni e non trenta, come è avvenuto per il concorso Pnrr 1.

Concorso docenti, i programmi di alcune classi di concorso

Inoltre, l’Allegato A del decreto 26 ottobre 2023, n. 205 (il regolamento del concorso Pnrr relativo alla scuola secondaria), è integrato con i programmi specifici relativi alle classi di concorso AK24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico) e AM24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco), con un nuovo allegato.

IL DECRETO

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso docenti Pnrr 2, pubblicato decreto

ultima modifica: da