Concorso docenti PNRR2: 12,5 punti anche a idonei concorso (conta graduatoria pubblicata).

Quanti punti ai percorsi abilitanti.

Pubblicato il bando di concorso PNRR2 per l’assunzione di docenti nei gradi di infanzia, primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado, sia per posto comune che per sostegno. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online entro il 30 dicembre alle 23:59.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere inviata tramite il Portale Unico del Reclutamento, raggiungibile all’indirizzo:

www.inpa.gov.it per scuola secondaria ;

; www.inpa.gov.it per infanzia e primaria.

In alternativa, il servizio è disponibile tramite l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, accessibile all’indirizzo www.mim.gov.it. Il percorso da seguire è: Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio.

Le Faq del Ministero

Il Ministro ha predisposto delle FaQ per chiarire alcuni aspetti relativi alla compilazione della domanda. Vedi i requisiti di accesso

Ne ha parlato in diretta con noi Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti che, in attesa della pubblicazione ufficiale, ha anticipato i contenuti di alcune FAQ in risposa ai quesiti più richiesti degli ultimi giorni.

12.5 punti agli idonei del concorso PNRR1

Il concorso PNRR1 bandito con DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/2023 è un concorso ordinario, pertanto è possibile attribuire il punteggio del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli.

La valutazione riguarda sia i docenti presenti in graduatoria, sia i docenti cosiddetti “idonei” che non compaiono in graduatoria ma nella piattaforma personale sono inseriti nell’elenco graduato.

Per poter vantare il punteggio è necessario che la relativa graduatoria sia pubblicata entro il 30 dicembre 2024, data ultima per la presentazione della domanda. Altrimenti – come ha spiegato il sindacalista – si verrebbe a creare una discriminazione tra coloro, nella stessa procedura, che hanno già sostenuto la prova e coloro che attendono ancora la prova orale.

Punti ai percorsi abilitanti selettivi

I percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU istituiti ai sensi del DM n. 622 del 23 aprile, per i quali è stata prevista una selezione per titoli e servizi, potranno beneficiare del punteggio aggiuntivo di 12.,5 punti del punto A.1.2.

I percorsi ex art. 13 comma 2 del DPCM 4 agosto 2023, per i quali non vi è un contingente stabilito saranno valutati 5 punti al punto A.1.3

Punteggi alle certificazioni informatiche /linguistiche

I corsi validi nella tabella in vigore al conseguimento del titolo potranno essere valutati. Bisogna però fare attenzione al periodo di validità della certificazione, perché alcune hanno un periodo di scadenza.

Punteggio per gli ITP

Per gli ITP qualsivoglia percorso abilitante, senza distinzione tra selettivi o meno, verrà valutato 5 punti secondo A.3.2

Per i soli ITP, potrà essere valutata 6,25 punti un’ulteriore abilitazione specifica come previsto dal punto B.1.1

N.B. Non appena disponibili, pubblicheremo qui le FAQ ufficiali del Ministero. Naturalmente potranno ancora esserci delle modifiche anche in seguito alle indicazioni dei sindacati.

Rivedi la puntata

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso docenti PNRR2: in arrivo FAQ del Ministero

ultima modifica: da