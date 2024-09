Concorso docenti, posti vacanti coperti con supplenze temporanee fino alla nomina dell’avente diritto: ecco in quali casi.

I posti vacanti destinati alle assunzioni dal primo concorso PNRR, nel caso in cui le relative graduatorie di merito, non ancora pronte, siano pubblicate nel periodo 1° settembre – 31 dicembre 2024, non sono disponibili per le nomine effettuate attingendo dalle GPS, ma dovranno essere coperti con supplenze temporanee fino alla nomina dell’avente diritto, attingendo dalle graduatorie di istituto.

Questo quanto dice una nota pubblicata ieri sera dal Ministero dell’Istruzione e del Merito,.

I chiarimenti del Ministero

Sui posti in qustione i Dirigenti scolastici stipuleranno con gli aspiranti presenti nelle graduatorie per le supplenze del proprio istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 – supplenze fino al termine delle attività didattiche – con caratterizzazione “Applicazione D.L.71/2024”; tali contratti conterranno una apposita clausola risolutiva.

Nella nota del Ministero, inoltre, si precisa che i docenti titolari dei contratti conferiti fino all’avente titolo possono essere comunque convocati per altre supplenze conferite dalle graduatorie di istituto. Ciò significa che gli stessi avranno la possibilità di optare per altre supplenze la cui durata sia almeno fino al 30 giugno.

La nota

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso docenti, posti vacanti e supplenze temporanee

ultima modifica: da