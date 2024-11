Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando per il concorso rivolto ai docenti di religione cattolica, che offre un totale di 1.928 posti disponibili. Di questi, 927 riguardano le scuole dell’infanzia e primaria, mentre 1.001 sono destinati alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Gli aspiranti docenti possono presentare domanda dal 5 novembre al 4 dicembre 2024 tramite il portale online dedicato.

I candidati devono soddisfare requisiti specifici, tra cui il possesso di un’idoneità diocesana valida e uno dei titoli di qualificazione previsti per l’insegnamento della religione cattolica. Sono richiesti, inoltre, i requisiti generali: cittadinanza italiana o europea, godimento dei diritti civili, idoneità fisica e posizione regolare rispetto agli obblighi di leva. Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali gravi o siano stati licenziati da una pubblica amministrazione per motivi disciplinari.

Il concorso prevede una prova scritta e una prova orale per entrambi i gradi di scuola. La prova scritta, della durata di 100 minuti, si svolgerà in modalità computer-based e comprende 50 quesiti a risposta multipla suddivisi tra ambiti pedagogici, psicopedagogici, didattici, competenze digitali e lingua inglese al livello B2. Durante la prova, è vietato l’uso di qualsiasi dispositivo elettronico o materiale didattico.

La prova orale, invece, mira a valutare la preparazione didattica e la capacità di progettazione educativa dei candidati, incluso l’uso efficace delle tecnologie digitali. I candidati devono anche sostenere una lezione simulata della durata massima di 45 minuti per la scuola secondaria e 30 minuti per infanzia e primaria. La valutazione finale è su 250 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per l’orale e 50 per i titoli posseduti.

Le domande di partecipazione devono essere presentate online sul portale ufficiale tramite SPID o CIE e sono soggette a una tassa di iscrizione di 10 euro

Ricapitolando

Requisiti

Specifici Idoneità diocesana rilasciata dall’Ufficio diocesano entro i 90 giorni prima della domanda

Titoli di qualificazione per l’insegnamento della religione cattolica previsti dall’Intesa Generali Cittadinanza italiana o di un paese UE

Maggiore età e godimento dei diritti civili

Idoneità fisica all’insegnamento

Posizione regolare con obblighi di leva

Esclusioni

Non possono partecipare coloro che: Sono esclusi dall’elettorato politico Hanno riportato condanne penali gravi Sono stati licenziati da una pubblica amministrazione per motivi disciplinari



Modalità di partecipazione

Un’unica regione a scelta, valida per la diocesi di riferimento

Domanda online tramite SPID o CIE sul Portale Unico (www.inpa.gov.it)

Contributo di iscrizione: 10 euro, da pagare con Pago In Rete

Prove del concorso

Prova scritta (100 minuti) Computer-based, 50 quesiti a risposta multipla

Materie: pedagogia, psicopedagogia, didattica, inglese (livello B2), competenze digitali

Divieto di introdurre dispositivi elettronici o materiali didattici Prova orale Valutazione delle competenze didattiche, inclusa una lezione simulata (45 minuti per secondaria, 30 per infanzia/primaria)

Valutazione della conoscenza della lingua inglese a livello B2

Valutazione

Totale: 250 punti Prova scritta: fino a 100 punti Prova orale: fino a 100 punti Titoli: fino a 50 punti



