di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 17.3.2024.

I primi dati relativi al concorso per la scuola secondaria confermano quanto già rilevato per la scuola primaria e dell’infanzia.

I dati del Ministero rivelano che su un totale di quasi 173mila iscritti, poco più di 130mila aspiranti si sono presentati alle prove.

Più dell’87% dei partecipanti ha ottenuto il punteggio necessario per passare alla fase successiva del concorso, l’orale.

Complessivamente la percentuale degli ammessi all’orale rispetto ai presenti alla prova scritta non scende al di sotto dell’80% in nessuna regione.

Regioni come il Friuli Venezia Giulia e le Marche registrano addirittura percentuali di superamento della prova scritta superiori al 92%.

Tuttavia, va notato che c’è un fenomeno di non partecipazione alla prova scritta che non può essere trascurato. Quasi il 25% degli iscritti al concorso per la secondaria di primo grado non si è presentato all’esame, un dato che potrebbe richiedere un’analisi più approfondita per comprendere le ragioni di questa mancata partecipazione.

In Basilicata, Sicilia, Puglia e Calabria la percentuale dei “rinunciatari”

Resta da vedere come si evolveranno gli esiti finali del concorso e quali saranno le implicazioni per il reclutamento dei futuri insegnanti nella scuola italiana.

