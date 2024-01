In tutte e tre queste procedure bisogna flaggare la seguente dicitura: ” Il titolo di studio indicato costituisce titolo di accesso alla classe di concorso richiesta, in quanto conseguito secondo le indicazioni presentinel DPR 19/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

L’aspirante che possiede l’abilitazione specifica ha convenienza di partecipare al concorso con il titolo di abilitazione in modo che, in caso di inserimento in graduatoria di merito per avere vinto il concorso, potrà entrare in ruolo direttamente con un contratto a tempo indeterminato e senza bisogno di dovere frequentare percorsi abilitanti a pagamento.

Le altre due procedure, Titolo di studio più tre anni di servizio o Titolo di studio più 24 CFU, comporteranno in caso di inserimento in graduatoria di merito un inserimento in ruolo con contratto a tempo determinato e l’obbligo di frequentare un percorso abilitante di 30 o 36 CFU.