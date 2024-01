Come abbiamo scritto, nella G.U. del 10 gennaio 2024 è stato pubblicato il DPCM 15 dicembre 2023 recante “Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, ad integrazione dell’autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2023 – Anno scolastico 2023/2024″.

Come riporta Cisl Scuola, con due distinte note, rispettivamente per la scuola dell’infanzia e primaria (n. 77 del 17.1.2024) e per la scuola secondaria di I e II grado (n. 78 del 17.1.2024), il Direttore Generale per il personale ha diffuso le tabelle con la distribuzione per provincia, tipologia e classe di concorso dei 14.138 posti aggiuntivi.

CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA

Concorso docenti, ulteriori 14.438 posti: la ripartizione per provincia, tipologia e classe di concorso

