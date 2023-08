Concorso educazione motoria alla primaria, i titoli

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 8.8.2023.

tabella dei titoli professionali, culturali e di servizio valutabili.

Con Decreto dipartimentale del 4 agosto 2023 è stato bandito l’atteso concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

Il concorso si articola in una prova scritta, una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli. Ricordiamo che è possibile prtesentare domanda entro il 6 settembre.

Con riferimento alla valutazione dei titoli, è necessario fare riferimento allegato B del D.M. n. 80 del 30 marzo 2022.

Titoli valutabili

L’allegato B identifica i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi.

La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Per quanto riguarda il titolo di accesso, valido solo se integrato dai 24 CFU, il punteggio varia in base al punteggio conseguito (se inferiore a 75, si attribuitanno 0 punti). Ricordiamo che possono partecipare i possessori di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

La tabella riporta anche i titoli accademici e scientifici: per i dottorati di ricerca ad esempio vengono attribuiti 12,50 punti, per una laurea ulteriore rispetto a quella che rappresenta il titolo di accesso 7,50 punti, per il titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità 5 punti, per i master 1,25 punti, per il titolo di specializzazione in italiano L2 3,75 punti.

Con riferimento infine ai titoli di servizio, verranno attribuiti 1,25 punti per ciascun anno di servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso.

Questa la ripartizione regionale dei posti:

Regione Numero posti Abruzzo 33 Basilicata 4 Calabria 34 Campania 175 Emilia-Romagna 151 Friuli-Venezia Giulia 36 Lazio 183 Liguria 27 Lombardia 350 Marche 37 Molise 2 Piemonte 116 Puglia 122 Sardegna 31 Sicilia 134 Toscana 101 Umbria 24 Veneto 180 TOTALE 1.740

Concorso educazione motoria alla primaria, i titoli

