di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 7.8.2023.

Con data 04/08/2023, ma non ancora presente in Gazzetta Ufficiale, è stato bandito un concorso abilitante, su base regionale, per l’Ed. Motoria nella Scuola Primaria.

Il Bando e scaricabile qui: BANDO CONCORSO ED. MOTORIA PRIMARIA

I requisiti

Laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Per i titoli conseguiti all’estero deve essere stata presentata domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando

Si può presentare domanda in un’unica regione. Fatta eccezione per Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige

Modalità di presentazione della domanda e scadenze

La domanda si può presentare dall’8 agosto alle 23.59 del 6 settembre 2023 sul sito www.inpa.gov.itcon l’utilizzo dello Spid o di CIE e si deve essere abilitati al servizio di Istanze Online, sul quale ci sarà un percorso alternativo per iscriversi al concorso.

Si deve inoltre pagare una tassa di iscrizione di € 50.00 con il sistema Pago In Rete con il link: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ attivo nelle prossime ore.

Prove d’esame

Il concorso prevede una prova scritta, prova orale e successivamente la valutazione dei titoli. La prova scritta computer-based, vertente sui programmi di cui all’Allegato A del decreto ministeriale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti consiste in 50 quesiti a risposta multipla. Di questi, 40 quesiti sono per valutare le competenze e le conoscenze del candidato, 5 quesiti su una lingua comunitaria, 5 sull’uso didattico delle tecnologie e degli strumenti multimediali. Il tempo a disposizione è di 100 minuti. Il punteggio massimo è di 100 punti, la prova è considerata superata con 70 punti.

La prova orale, della durata di 30 minuti, consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. Verrà valutata anche la conoscenza di livello B2 di una lingua comunitaria. Il punteggio massimo è di 100 punti e la prova è considerata superata con 70 punti.

Titoli Valutabili

I titoli valutabili, per un massimo di 50 punti sono quelli previsti dall’Allegato B scaricabile qui: Allegato B

I programmi

I programmi del concorso sono scaricabili qui: PROGRAMMA CONCORSO ED. MOTORIA PRIMARIA

Regione e numero posti a concorso



Abruzzo 33

Basilicata 4

Calabria 34

Campania 175

Emilia Romagna 151

Friuli Venezia Giulia 36

Lazio 183

Liguria 27

Lombardia 350

Marche 37

Molise 2

Piemonte 116

Puglia 122

Sardegna 31

Sicilia 134

Toscana 101

Umbria 24

Veneto 180

TOTALE 1.740

.

.

.

.

.

.

.

Concorso Educazione Motoria nella Scuola Primaria: il bando, le scadenze e tutte le info

ultima modifica: da