di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 10.8.2023.

Segnalazione incongruenza tra bando e modalità telematica.

Il bando del concorso per docenti di educazione motoria nella scuola primaria nell’indicare i tempi e le modalità di presentazione della domanda affermano che i candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9.00 dell’8 agosto e fino al 6 settembre alle ore 23.59-

Dichiarazione titoli

Il bando nel contesto indica ai candidati quali titoli sono valutabili elencandoli nell’allegato B e che gli stessi vanno dichiarati contestualmente all’istanza di partecipazione, ma in merito un nostro lettore ci fa rilevare la mancata corrispondenza tra il titolo previsto nella tabella di valutazione alla lettera B.1 dell’allegato B e la piattaforma informatica dove l’allegato B.1 non risulta essere presente.

Un lettore ci scrive

Nell’allegato B del bando per l’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola primaria ( dove vengono indicati i titoli valutabili per il concorso) al punto B.1 si è scritto: ”Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)” ed assegna a questo 12,5 punti. In piattaforma il punto B.1 non c’è! si parte direttamente dal B.2!

Il lettore si chiede se si tratta di un mero errore materiale, o di cosa?

Giriamo la domanda al personale del Ministero affinché chiarisca la suddetta situazione onde evitare disguidi ed eventuali ricorsi successivi.

Concorso educazione motoria primaria, incongruenza

