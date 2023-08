di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 30.8.2023.

Concorso educazione motoria primaria, pubblicato bando: su quali argomenti prepararsi? Le prove previste.

A quasi due anni di distanza della legge di bilancio n° 234 con la quale era annunciato l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, il Ministro dell’istruzione e del merito con proprio decreto del 4 agosto del 2023 ha bandito un concorsoper titoli ed esami, abilitante, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.740 docenti di Educazione motoria per le classi quarte e quinte della Scuola primaria.

Presentazione della domanda

Il 6 settembre 2023 scade la domanda di quanti, avendo i requisiti dal relativo bando, intendono partecipare al concorso per insegnare educazione motoria nelle classi IV e V della scuola primaria.

Svolgimento delle prove

Il concorso secondo quando si legge nel sito del Ministro dell’istruzione e del merito dovrebbe svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, per cui dovrebbe svolgersi, secondo i criteri fissati dall’art. 20 del decreto 75 convertito nella legge 112 del 10 agosto 2023.

Prova scritta

La prova scritta su computer based, sarà volta ad accertare le conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico – metodologico, e sull’informatica e sulla lingua inglese.

Prova orale

La prova orale sarà volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenzedel candidato nella disciplina specifica, e le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.

Programma d’esame

I candidati al concorso per l’accesso al ruolo del personale docente relativo all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, devono dimostrare il possesso dei requisiti culturali e professionali correlati al posto specifico secondo quanto indicato nell’allegato A

parte generale indicato con la lettera A,

parte disciplinare indicato con la lettera B.

Parte generale

dominio dei contenuti della disciplina d’insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici; conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione; conoscenze pedagogico – didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa; conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica; competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; conoscenza dei principi dell’autovalutazione d’istituto; conoscenza della legislazione e della normativa scolastica.

Parte disciplinare

Il candidato dovrà dimostrare adeguate conoscenze e competenze riguardo ai seguenti nuclei temi.

Fondamenti epistemologici dell’educazione motoria; Principali teorie e metodologie delle scienze del movimento umano e dello sport; Anatomia funzionale dello sviluppo umano; Tappe dello sviluppo (fisico, psichico, motorio, cognitivo e sociale) nell’età scolare; Principi di apprendimento, del controllo e dello sviluppo motorio tra i 6 e gli 11 anni; Principi base di biomeccanica; Metodi e tecniche di valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento; organizzazione e gestione dei contesti didattici dell’educazione motoria; Processi pedagogici complessi; Teorie generali sul gioco; Metodologie e tecniche per favorire l’armonico sviluppo delle capacità motorie; Linguaggio, espressione e comunicazione corporea in educazione motoria; L’attività motoria finalizzata alla salute e al benessere; Nozioni di primo soccorso; Problematiche legate alle diverse forme di disabilità e metodologie per una didattica inclusiva nell’ambito dell’educazione motoria; Aspetti psicopedagogici della multiculturalità e dell’interculturalità; Giochi delle tradizioni popolari, il folclore, la danza, quali risorse per l’educazione motoria; Il rispetto delle regole e fair play nel gioco-sport; Attività motorie all’aria aperta nel rispetto del patrimonio ambientale.

Concorso educazione motoria primaria, su quali argomenti prepararsi?

ultima modifica: da