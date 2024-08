dall’USR per il Veneto, 6.8.2024.

D.D.G. n. 1330 del 4 agosto 2023 – Concorso docenti educazione motoria scuola primaria: Pubblicazione graduatoria di merito.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso, indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 4 agosto 2023, n. 1330 per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per la Regione Veneto.

La graduatoria comprende un numero di candidati non superiore al contingente assegnato alla specifica procedura concorsuale come determinato dal bando.

Eventuali segnalazioni potranno essere inviate all’indirizzo drve.reclutamento@istruzione.it entro le ore 11:59 di venerdì 9 agosto 2024 indicando nell’oggetto della mail il seguente testo “DDG 1330 – COGNOME NOME – SEGNALAZIONE” .

