di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 9.11.2024.

Concorso ordinario PNRR 2, gli aspiranti docenti avranno meno tempo per compilare l’istanza e ci sono dei limiti per passare all’orale.

Si avvicina l’ora X per la pubblicazione del secondo bando del concorso a cattedra PNRR. A quanto pare, entro la fine di novembre 2024, dovrebbe essere pubblicato il bando del concorso ordinario PNRR 2.Si tratta di un bando molto atteso che vedrà migliaia di docenti precari, ma anche tantissimi docenti già di ruolo, presentare l’istanza per partecipare a questo nuovo concorso.

Le novità recentemente introdotte

Tra le varie novità recentemente introdotte ai sensi del DM 214 del 24 ottobre 2024, alcune sono di fondamentale importanza. È bene sottolineare che il suddetto DM 2014 interviene per effetto delle disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

La prima novità è quella prevista dall’art.1 del DM 214 del 24 ottobre 2024, in cui si precisa che la commissione dell’esame del concorso ordinario PNRR2 “assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”.

Un’altra novità che possiamo ritenere importante è quella riferita al tempo definito per la compilazione della domanda e del suo inoltro. A tal proposito l‘art.2 del DM 214/2024 specifica che il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso è di venti giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.

Concorso ordinario PNRR 2, meno tempo per compilare l’istanza

