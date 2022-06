di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 29.6.2022.

Come più volte denunciato anche dalla nostra testata, diversi sono gli errori segnalati dai docenti per quanto riguarda il discusso concorso ordinario per docenti della secondaria.

Il Ministero dell’Istruzione con delle note ha inviato le rettifiche degli errori riscontrati, comunicando che la Direzione ha avviato con il Gestore delle prove scritte le necessarie interlocuzioni per procedere al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse.

Gli errori segnalati dal Ministero dell’Istruzione

Classe di Concorso AM56 quesito n. 37

Come comunica il sito di Gilda degli Insegnanti Latina, ecco gli errori per le altre classi di concorso:

Quesiti n.n22, 30 C C A008; n.12 E e 15 C.C. A037;. n.24 C.C AD24. ; n.37 C.C. AM56. 23/2022 – n° 30 C.C B020 T1., che si sommano ai precedenti P riscontrati nelle seguenti classi di concorso: A017 (nn 31 e 32, 1 turno, e n° 4, 2 turno); A040 (nn 11, 21 e 24, turno 1); A042 (nn 2, 5 ,6, 10, 25); B003 (nn. 7 ,9 e 27); B015 (nn 24 e 29 ADMM (art 34 Costituzione); AK55 (1); A060 quesito (turni 2 e 3); B006 (n° 14); A059 (n° 39); A008 (nn 22 e 30). Mancano all’appello altre classi di concorso, rispetto alle quali nei prossimi giorni partiranno i ricorsi per le vie giuridiche dato che si stanno sostenendo le prove orali.

L’appello di intellettuali e docenti al Ministero

C’è stato perfino l’appello di oltre 50 docenti, tra cui personalità di spicco come Massimo Cacciari o i linguisti Luca Serianni e Luciano Canfora che chiedono che il Ministero riconosca gli errori commessi nella formulazione di decine di quesiti e provvedere a ridefinire i punteggi dei candidati.

Con riferimento agli appelli e alle notizie sui quesiti delle prove scritte dell’ultimo concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il Ministero dell’Istruzione, con un proprio comunicato, fa sapere che tutte le segnalazioni pervenute sono controllate dalla Commissione nazionale del concorso e dai 131 gruppi di lavoro di disciplinaristi, dedicati alle singole classi di concorso.

Quesiti errati già riconosciuti dal MI

