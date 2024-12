Concorso PNRR 2, 12,50 punti per gli idonei

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 13.12.2024.

Idonei primo concorso PNRR e partecipazione al PNRR 2:

potranno beneficiare di un punteggio aggiuntivo in presenza di precise condizioni.

L’11 dicembre è stata aperta la finestra temporale per l’inoltro delle domande di partecipazione per il secondo concorso PNRR. Nonostante il malcontento, specialmente tra gli idonei della precedente procedura, è stato infatti pubblicato il secondo bando e non è prevista alcuna soluzione per chi ha superato le prove del primo concorso PNRR, e nemmeno sono previste modifiche per il secondo concorso PNRR: la graduatoria di merito includerà solo i vincitori, senza alcun elenco di idonei. L’unico aspetto positivo riguarda la possibilità di beneficiare di punti aggiuntivi quando verrà fatta la valutazione titoli per questa seconda procedura: si tratta di 12,50 punti. Vediamo di seguito alcuni chiarimenti su questo aspetto.

Gli idonei hanno diritto ad un punteggio aggiuntivo per il concorso PNRR 2

Oltre al punteggio assegnato alla prova scritta e alla prova orale, ai fini della costituzione della graduatoria e dell’individuazione dei vincitori è previsto anche un punteggio scaturente dalla valutazione titoli, che non può eccedere i 50 punti. Va ricordato che i titoli da dichiarare devono essere in possesso degli aspiranti alla data di scadenza della presentazione della domanda. I titoli saranno valutati sulla base di quanto indicato all’allegato B.

Per quanto riguarda gli idonei, avendo superato un concorso ordinario, potranno autodichiarare il superamento stesso solo se sono state pubblicate le graduatorie di merito (che includono solo i vincitori). Questo aspetto è necessario perchè è questo passaggio che segna la chiusura della procedura concorsuale precedente. Se la pubblicazione non è ancora avvenuta non sarà possibile inserire nella domanda questa dichiarazione. Molti candidati si ritroveranno quindi ad essere discriminati dal momento che per la loro classe di concorso il PNRR 1 non si è ancora chiuso e quindi non potranno beneficiare di alcun punteggio aggiuntivo.

Ai fini del punteggio potranno essere maturati, nello specifico, 12,50 punti, purché si partecipi per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Infine occorre precisare che non serve nessuna attestazione di idoneità. Sarà l’ufficio scolastico d’interesse a compiere, quando sarà il momento, le dovute verifiche sul superamento o meno del precedente concorso da parte dell’aspirante che lo ha dichiarato nella domanda di partecipazione.

