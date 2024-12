di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 16.12.2024.

I passi attraverso cui inserire nella domanda di partecipazione al concorso PNRR 2

l’idoneità della precedente procedura concorsuale del 2023.

Aver superato il primo concorso PNRR, ottenendo quindi lo status di ‘idonei‘, consente di avere vantaggi. Oltre a poter usufruire di 3 punti aggiuntivi nelle Gps (col prossimo aggiornamento del 2026) sarà anche possibile godere di 12,50 punti aggiuntivi che saranno conteggiati ai fini della valutazione titoli per la costituzione delle graduatorie di merito del secondo concorso PNRR. Questi ultimi andranno quindi a sommarsi al punteggio ottenuto alla prova scritta e alla prova orale, dando quindi maggiori opportunità di risultare vincitori. Ma come inserire l’idoneità all’interno della domanda di partecipazione al concorso PNRR 2 che scadrà il prossimo 30 dicembre 2024? Facciamo chiarezza.

Autodichiarazione dell’idoneità

Innanzitutto non occorre nessuna attestazione dell’idoneità. Ciascun candidato potrà autodichiarare di aver superato le prove nella precedente procedura concorsuale ordinaria (il PNRR 1 per l’appunto). Ma per poter avere diritto ai 12,50 punti aggiuntivi dovrà trattarsi della stessa classe di concorso per cui ci si candida nuovamente o della stessa tipologia di posto. Per poter inserire questa dichiarazione occorrerà inoltre che le graduatorie di merito per la classe di concorso a cui aveva partecipato siano già state pubblicate dall’Usr di riferimento. Non ha importanza se gli elenchi includono solo i vincitori: questo passaggio serve a indicare la chiusura della precedente procedura concorsuale.

Concorso PNRR 2: quali passaggi seguire per inserire la dichiarazione di idoneità

All’interno della domanda di partecipazione al concorso PNRR 2 troviamo la sezione ‘Altri titoli valutabili’. Entrando, subito al punto B.1, si trova la seguente dicitura: “Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto”. Proprio questa è la voce d’interesse degli idonei che intendono far valere nel concorso PNRR 2 il proprio superamento delle prove.

Occorrerà a questo punto procedere con i seguenti passaggi:

cliccare su ‘aggiungi’;

nella finestra che si apre inserire tutti i dati obbligatori contrassegnati dall’asterisco;

cliccare ‘salva’.

Nello specifico occorrerà inserire alla voce ‘provvedimento di indizione del concorso’ il decreto con cui è stato bandito il concorso PNRR 1 (DDG 2576 per la scuola primaria e dell’infanzia oppure DDG 2575 per la scuola secondaria di I e II grado), la classe di concorso, l’anno del DDG alla voce ‘anno di bando del concorso’ (nel caso del primo concorso PNRR è il 2023), la data della pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori della propria classe di concorso, l’Usr che ha pubblicato ala voce ‘ufficio che ha pubblicato la graduatoria’.

