Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato due Decreti Dipartimentali con i quali vengono riformulate le aggregazioni delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo e di infanzia e primaria per la prova orale (e pratica, per quelle classi di concorso che la prevedono).

In particolare:

n. 55 del 13 gennaio 2025 relativo alla scuola secondaria di I e II grado

del 13 gennaio 2025 relativo alla scuola secondaria di I e II grado n. 56 del 13 gennaio 2025 relativo alla scuola dell’infanzia e primaria

Le nuove aggregazioni vengono disposte in considerazione del numero delle istanze presentate ai fini della partecipazione al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente.

Gli allegati 1 (che si trovano in calce ai rispettivi decreti) sostituiscono integralmente gli Allegati 2 dei bandi pubblicati a dicembre 2024.

AGGREGAZIONI TERRITORIALI

Ricordiamo che:

la prova scritta si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda. Non rileva in questo caso il fatto che sia presente o meno un’aggregazione territoriale.

si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda. Non rileva in questo caso il fatto che sia presente o meno un’aggregazione territoriale. La prova orale invece si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda o, in caso di aggregazioni territoriali, in quella individuata come responsabile dello svolgimento della procedura (in questo caso rileva la circostanza che sia presente o meno l’aggregazione territoriale).

In sostanza l’aggregazione territoriale ha rilevanza solo per la prova orale.

LE NUOVE AGGREGAZIONI TERRITORIALI

Per quanto riguarda il concorso infanzia e primaria sono previste le seguenti modifiche:

ADAA:

Lombardia + Piemonte (Regione responsabile della procedura: Piemonte)

ADEE:

Veneto + Friuli (Regione responsabile della procedura: Friuli Venezia Giulia)

Piemonte + Liguria (Regione responsabile della procedura: Liguria)

Per quanto riguarda il concorso per la scuola secondaria le modifiche riguardano le seguenti aggregazioni:

A027:

Basilicata + Molise (Regione responsabile della procedura: Molise)

A040:

Basilicata + Campania (Regione responsabile della procedura: Basilicata)

Emilia-Romagna + Friuli + Veneto (Regione responsabile della procedura: Veneto)

Lombardia + Piemonte (Regione responsabile della procedura: Liguria)

Lazio + Molise (Regione responsabile della procedura: Lombardia)

Toscana + Liguria + Umbria (Regione responsabile della procedura: Umbria)

A041:

Friuli + Veneto (Regione responsabile della procedura: Friuli Venezia Giulia)

A042:

Liguria + Piemonte + Toscana (Regione responsabile della procedura: Liguria)

BB02:

Liguria + Toscana + Veneto (Regione responsabile della procedura: Toscana)

