Concorso PNRR 2025: serviranno 535 commissioni

Commissioni concorso PNRR 2025: una sfida al limite per gli USR.

I concorsi docenti PNRR 2025 di scuola dell’infanzia/primaria e della secondaria – domande entro il 30 dicembre – prevedono complessivamente poco più di 19mila posti (8.355 per scuola dell’infanzia e primaria, 10.677 per scuola secondaria), cioè meno della metà dei posti (44.656) del precedente concorso PNRR non completamente concluso. Il minor numero di posti potrebbe far pensare ad una significativa riduzione del numero di candidati. Tra una ventina di giorni lo si saprà.

Il MIM, comunque, è corso ai ripari per evitare che non si ripeta la massiccia ammissione agli orali del precedente concorso (ricordate la polemica dei quesiti ritenuti troppo facili?), che aveva determinato in molti casi la nomina aggiuntiva di diverse sottocommissioni e anche il prolungarsi dei tempi per concludere gli orali.

Per correre ai ripari e conseguire l’obiettivo del PNRR, una norma eccezionale aveva prorogato al 10 dicembre 24 la validazione delle graduatorie di merito e nominare i vincitori a tutto il 31 dicembre, ma, come accertato da Tuttoscuola, oltre 7mila posti sono rimasti da assegnare.

Il bando concorso docenti PNRR 2025 cerca ora di evitare questo rischio, disponendo che soltanto un numero contingentato di candidati che supereranno lo scritto con una votazione di almeno 70 su 100 possa accedere all’orale. Accederà all’orale, infatti, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto.

È sperabile che l’accorgimento funzioni e i 19mila vincitori possano essere nominati per settembre.

Ma potrebbe non bastare, perché, nonostante l’aggregazione di diverse classi di concorso su regioni attigue, il numero delle aggregazioni resta molto elevato. Sono infatti complessivamente 535 tra secondaria (491) e infanzia/primaria (44), e per ognuna sarà necessario nominare una commissione.

Ma proprio nel precedente concorso della secondaria, come si è visto, vi sono state le maggiori difficoltà per costituire e confermare integralmente le commissioni, con alcuni casi nei quali tuttora le commissioni non sono state nemmeno costituite.

Una bella sfida contro il tempo e contro la scarsa disponibilità ad essere membri di commissione.

Concorso PNRR 2025: serviranno 535 commissioni

