In relazione a quanto previsto dal Decreto della Direzione Generale dell’USR Veneto n. 3377 del 30.08.2024 di modifica in aumento del riparto dei posti destinati alle assunzioni di personale docente dalle graduatorie concorsuali, tenuto conto degli accantonamenti già disposti da questo Ufficio per la provincia di Venezia con nota n. 5824 del 23.08.2024 sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dell’USR Veneto con nota prot. n. 20624 del 13.08.2024 con riguardo anche ai criteri da adottare per l’individuazione dei posti da sottrarre alle disponibilità per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2 comma 5 lett. a ) e b) dell’O.M. 88/2024, si indicano gli ulteriori posti di scuola primaria per cui sono stati previsti gli accantonamenti sulla provincia di Venezia, in applicazione dell’art. 2 del citato Decreto USR Veneto n. 3377 del 30.08.2024.

In particolare, con riferimento ai posti indicati nel prospetto allegato e indicati come vacanti e disponibili al 31.08 2025, sottratti alle disponibilità per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2 comma 5 lett. a ) e b) dell’O.M. 88/2024, i rispettivi Dirigenti Scolastici provvederanno alla nomina dalle graduatorie d’istituto del supplente fino all’individuazione dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 14bis, comma 3, del DL n.71/2024.