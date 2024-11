La Tecnica della scuola, 13.11.2024. Il Ministero ha illustrato i dati relativi al numero di domande di partecipazione presentate per il concorso straordinario per docenti di religione cattolica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Sono 6685 le domande relative al concorso infanzia e primaria e 6028 per la secondaria. Il sindacato guidato da Gianna Fracassi ha costruito una elaborazione sul rapporto tra candidati e posti. Insomma, si tratta in entrambi i casi di un numero di domande pari a più del doppio dei posti disponibili. Concorso straordinario religione cattolica, prova orale a breve? Quali tempi ci sono per l’avvio dei due concorsi straordinari riservati agli insegnanti di religione cattolica che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio nella scuola dell’infanzia-primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado? Secondo le informazioni raccolte dalla Tecnica della Scuola, lo svolgimento della prova unica, per accedere alla quale sono state formulate le domande entro lo scorso 2 luglio attraverso il portale unico del reclutamento, sarebbe imminente: proprio in questi giorni, gli Uffici scolastici regionali starebbero infatti provvedendo ad allestire le commissioni e alla ripartizione analitica dei posti da assegnare.

Si tratterebbe, tuttavia, di procedure in via di conclusione: nei prossimi giorni dovrebbero essere pubblicate le date per la prova unica, il colloquio non selettivo di tipo didattico–metodologico della durata massima complessiva di 30 minuti. Ricordiamo che alla procedura straordinaria del concorso straordinario sono assegnati 4.500 dei posti vacanti disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 (divisi quasi equamente tra primo e secondo ciclo) e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito. LE TABELLE

