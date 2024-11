Concorso religione cattolica,I programmi per infanzia e primaria e secondaria.

1928 posti: la divisione per regione e ciclo di studi.

Oggi, 5 novembre, è stato pubblicato l’avviso di apertura delle funzioni relativo alla concorso per docenti di religione cattolica.

IL BANDO PER SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

AVVISO INFANZIA E PRIMARIA

IL BANDO PER SCUOLA SECONDARIA



AVVISO SECONDARIA



La procedura selettiva coprirà 1.928 posti vacanti (927 per l’infanzia e primaria e 1.001 per la secondaria). Secondo quanto riporta lo Snadir, gli interessati potranno presentare domanda dalle ore 14,00 del 5 novembre 2024 alle ore 23,59 del 4 dicembre 2024.

Posti Infanzia e Primaria

La Lombardia, con 209 posti, è la regione che ne ha di più: in Basilicata, addirittura, non ce n’è nemmeno uno, come invece accade per Calabria e Campania.

Posti Secondaria

La Lombardia è la regione con più posti, 190, mentre un solo posto è fatto registrare dal Molise.

Concorso religione cattolica, cosa studiare e tutti i posti

