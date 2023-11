di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 17.11.2023.

Concorso scuola 2023, in attesa del bando ile tabelle con i posti disponibili per classe di concorso e regione.

Il bando del prossimo concorso per docenti è attesissimo. Le principali novità in merito alla scuola e al reclutamento docenti riguardano la pubblicazione in gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 25 settembre, del DPCM 60 CFU Ufficiale. In particolare, le procedure concorsuali dovrebbero essere due: una prevista a novembre e una a gennaio.

Il 9 settembre è stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che autorizza il ministero dell’Istruzione e del Merito all’avvio di procedure concorsuali volte al reclutamento di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno.

Lo scorso 26 ottobre si ha avuto notizia della firma dei decreti che dettano le regole per lo svolgimento dei prossimi concorsi.

Il 15 novembre, le Organizzazioni sindacali sono state convocate per l’informativa sui nuovi concorsi che dovranno partire a novembre 2023.

La bozza dei bandi del primo concorso da svolgersi entro il 31/12/2024 per la scuola dell’infanzia, primaria, di I e II grado, posto comune e di sostegno, è stata l’oggetto dell’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali.

Con l’occasione, è stata comunicata come probabile data di pubblicazione del bando fine novembre e ci vorranno 30 giorni per presentare le domande.

I posti disponibili

I posti disponibili sono 20.575 per la scuola di I e II grado (posto comune e di sostegno) e 9.641 per la scuola Infanzia e primaria (comune e sostegno).

Di seguito la distribuzione dei posti per grado di scuola, tipologia e area geografica:

Per visionare invece la suddivisione dei posti per grado di scuola e regione, nonché per classe di concorso, scaricare le tabelle sottostanti.

Posti disponibili per tipologia e grado di scuola

Posti disponibili per classe di concorso – secondaria I grado

Posti disponibili per classe di concorso – secondaria II grado

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso scuola 2023, i posti disponibili per classe di concorso e regione

ultima modifica: da