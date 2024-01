Percorsi abilitanti, attesa per il decreto. QUESTION TIME con Castellana (Gilda). LIVE Giovedì 18 gennaio alle 14:30

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le due note che incrementano il numero dei posti per il concorso scuola 2024. Si tratta di 14.438 posti, di cui quasi 8mila il posto comune e oltre 6mila per il sostegno.

Per fare il punto della situazione sulla procedura concorsuale (i cui termini di iscrizione sono scaduti il 9 gennaio) e parlare anche dell’attesa per il decreto ministeriale per i percorsi abilitanti (dopo l’invio del parere dell’Anvur), la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social.

In collegamento Vito Carlo Castellana (Gilda degli Insegnanti). Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per giovedì 18 gennaio alle 14:30.

