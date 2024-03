Cosa studiare per la prova orale del concorso scuola 2024? Una domanda che molti dei candidati che hanno superato la prima prova scritta del concorso bandito a fine 2023 potrebbero porsi.

E sono davvero tanti i docenti che si apprestano a sostenere la prova orale del concorso scuola dal momento che il test con domande a risposta multipla computer based è stato superato dalla maggior parte dei candidati.

Il calendario delle prove, a partire dalla lettera estratta, per infanzia e primaria e per la secondaria di primo e secondo grado, verrà comunicato a breve dai vari Uffici scolastici regionali e il tempo per prepararsi al meglio potrebbe essere davvero esiguo.

La prova orale, coadiuvata da quella pratica per alcuni, verterà sulle singole discipline della classe di concorso di riferimento con domande estratte a sorte, una lezione simulata la cui traccia verrà comunicata 24 ore prima del colloquio e una conversazione in lingua inglese per accertarne il livello.

Vediamo allora come prepararsi al meglio e cosa studiare per la prova orale del concorso scuola delle prossime settimane.

Concorso scuola 2024, prova orale: cosa studiare per superarla

I docenti che affronteranno la prova orale del concorso scuola dovranno prepararsi studiando il programma contenuto nell’allegato A del bando. I bandi in verità sono due, distinti per infanzia e primaria e per la secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni e di sostegno.

Chi ha sostenuto la prova scritta computer based unica, iscrivendosi al concorso per due classi di concorso, per le medie e per le superiori per esempio, dovrà sostenere due colloqui distinti.

L’allegato A pubblicato con il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 che ha anticipato il bando, riporta i contenuti dettagliati per ciascuna disciplina, e quindi classe di concorso, che il docente dovrà dimostrare di conoscere. Lo stesso vale per i candidati che concorrono per i posti di sostegno.

Dal momento che, come anticipato, la prova orale prevede anche delle domande disciplinari, è bene che ciascun candidato si prepari rifacendosi in modo scrupoloso ai contenuti dell’allegato A che riportiamo di seguito.

La prova orale del concorso scuola dovrà essere superata con una votazione minima di 70/100 ma ai fini della graduatoria, e quindi dell’immissione in ruolo, è bene non accontentarsi del punteggio minimo che potrebbe non bastare.

La prova orale consiste, per i posti comuni e di sostegno, in:

domande estratte a sorte , come si legge nel bando, volte ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa e le competenze didattiche generali, e la relativa capacità di progettazione didattica efficace anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali;

, come si legge nel bando, volte ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa e le competenze didattiche generali, e la relativa capacità di progettazione didattica efficace anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; una lezione simulata su un argomento estratto 24 ore prima;

su un argomento estratto 24 ore prima; prova pratica per le classi di concorso per le quali è prevista;

per le classi di concorso per le quali è prevista; accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2.

Concorso scuola 2024, prova orale: tempistiche

Sia le domande disciplinari, sia la traccia per la lezione simulata e per la prova pratica del concorso scuola 2024, sono estratte a sorte dalla commissione giudicatrice secondo le modalità e le tempistiche già previste dal bando.

Ogni commissione d’esame predisporrà, prima di ciascuna sessione di prove orali, le domande da porre ai candidati come si legge nel bando “nella misura del triplo dei candidati da esaminare” e i quesiti sono posti a ciascun docente estraendoli a sorte. Lo stesso vale per la traccia della prova pratica per le classi di concorso che la prevedono.

Anche la traccia da sviluppare per la lezione simulata andrà estratta, ma l’estrazione avviene 24 ore prima dell’orario programmato per la prova singola. Si legge nel bando:

Qualora il candidato non sia presente all’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Al termine di ogni seduta della prova orale del concorso scuola la commissione stila l’elenco dei candidati con il relativo punteggio che viene pubblicato sul Portale Unico del reclutamento Inpa e anche l’Ufficio scolastico regionale di competenza ne dà avviso sul proprio sito.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti e la lezione simulata non può durare più della metà del tempo previsto.

Concorso scuola 2024, prova orale: ecco cosa studiare

