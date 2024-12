di Ilaria Staffulani, Miur Istruzione,23.12.2024.

Fino al 30 dicembre è possibile presentare le domande di partecipazione al prossimo concorso scuola, il Pnrr2. E’ un concorso molto particolare, che per una serie di motivi sta creando molte polemiche, ma al quale potrebbe valere la pena partecipare, in virtù di una serie di peculiarità che questa procedura presenta.

I requisiti in dismissione

La prima caratteristica di questo concorso è che è l’ultimo della fase transitoria, che si conclude il 31 dicembre 2024. Questo significa che dal prossimo concorso scuola cambieranno molte cose, a cominciare dai requisiti di accesso. Al concorso Pnrr2 sarà possibile partecipare con il requisito dei 24 cfu più laurea. Questo requisito è destinato a scomparire a partire dal prossimo anno, e dunque dal PNRR 3 quando inizierà la fase ordinaria dei concorsi docenti.

Altro requisito consentito nel Pnrr2 sarà il possesso del diploma Itp, senza necessariamente essere in possesso della laurea. Questo requisito sembrava destinato a scomparire, ma è possibile che venga prorogato al 2025.

Altro elemento che potrebbe rendere questo concorso unico nel suo genere il fatto che una volta terminati i concorsi PNRR le prove scritte dovrebbero tornare a essere a risposta aperta.

Prove a risposta aperta

E’ una scelta che il ministero deve ancora prendere definitivamente, ma è una possibilità sicuramente al vaglio in vista della fase ordinaria del reclutamento docenti. In vista del prossimo concorso, appartenente alla fase transitoria, sono previste ancora solo domande a risposta chiusa. Ci sono buone possibilità che dal 2025 potrebbero essere reintrodotte prove a risposta aperta. Ma bisogna ricordare che il primo concorso del 2025, pur non facendo più parte della fase transitoria ma della fase ordinaria, apparterrà ancora al pacchetto Pnrr, nello specifico sarà denominato Pnrr3. Vedremo questo cosa comporterà in termini di caratteristiche delle prove: il ministero potrebbe decidere di dare continuità trattandosi di concorso Pnrr o cambiare essendo il primo concorso della fase ordinaria.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso scuola 2024: ultimo con prove a risposta chiusa, dal 2025 si ritorna alle prove a risposta aperta

ultima modifica: da