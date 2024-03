Il concorso scuola abilitante non è mai stato espletato, ma i candidati hanno versato una tassa mai restituita. Il ministero ha incassato 1 milione e mezzo di euro: che fine ha fatto?

Il concorso scuola abilitante è sparito nel nulla. Si tratta del concorso il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 aprile 2020, in pieno lockdown, insieme ai bandi del concorso scuola ordinario per infanzia e primaria e per la secondaria di primo e secondo grado poi espletati due anni dopo con delle modifiche apportate alla struttura della prova scritta. Il concorso scuola abilitante del 2020, tuttavia, a differenza degli altri non è stato mai espletato.

Come un fantasma si aggira nei meandri del ministero di viale Trastevere la cui guida nel frattempo è passata da Azzolina a Bianchi fino ad arrivare a Valditara con una nuova denominazione. Il Mi, che intanto è diventato Mim, ha incassato 1 milione e mezzo di euro dai candidati del concorso scuola (più di 100mila) che prometteva ai precari l’abilitazione e che si è invece dimostrato un grande bluff.

Molti insegnanti denunciano la scomparsa del concorso scuola abilitante mai espletato a distanza di anni, proprio mentre si sono avviate le procedure del concorso scuola 2024. Un ulteriore concorso, occorre precisarlo, che non garantirà agli idonei l’abilitazione, ma che prevede solo vincitori e nessuna graduatoria a esaurimento. Vediamo allora che fine ha fatto il milione e mezzo di euro del Mim mai restituito e cosa chiedono i sindacati.

Concorso scuola abilitante da 1 milione e mezzo di euro: chiesta la restituzione

Dov’è la somma di 1 milione e mezzo di euro incassata dal Mim per il concorso scuola abilitante sparito nel nulla? Come ogni concorso che si rispetti, anche quello scuola abilitante del decreto n. 497 del 2020, prevedeva il pagamento di un contributo di segreteria in quel caso pari a 15 euro. 15 euro per ogni candidato d’Italia al concorso portano a stimare 1 milione e mezzo di euro, somma incassata dal ministero dell’Istruzione e mai restituita.

Concorso scuola abilitante: è sparito nel nulla, ma il Mim ha incassato 1 milione e mezzo di euro

ultima modifica: da