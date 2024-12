Concorso scuola Pnrr 2, la riserva dei posti

In particolare alcuni dubbi possono riguardare la recente riserva inserita non solo per il concorso scuola ma per tutti i concorsi pubblici e che fa assai discutere, vale a dire il servizio civile universale .

Il concorso scuola Pnrr 2 è stato bandito da due settimane ormai, ma ancora vi sono dubbi su alcune questioni che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di chiarire attraverso delle FAQ . Una di queste grandi questioni è la riserva dei posti per il concorso , vale a dire la percentuale di posti riservati ad alcune categorie di candidati. I posti riservati incidono in modo preponderante sulla graduatoria finale del concorso, sulla vittoria e l’immissione in ruolo di chi supera le prove.

Vediamo allora chi ha diritto alla riserva dei posti e cosa dice il Mim in merito al servizio civile universale.

Concorso scuola Pnrr 2: ecco chi ha diritto alla riserva dei posti

Come da bando ministeriale del concorso scuola Pnrr 2 hanno diritto alla riserva dei posti:

nella misura del 30% per ciascuna Regione, classe di concorso e tipologia di posto coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione dell’istanza di partecipazione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici , anche non continuativi, nei 10 anni precedenti;

, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti; le categorie protette (ex legge 68/99 );

); i riservisti ex dlgs 6/10 volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate e ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata;

e ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata; coloro che hanno svolto il servizio civile universale (ex l. 74/23).

In particolare la riserva per il servizio civile universale ha suscitato parecchia indignazione nel precedente concorso Pnrr1, per alcuni ancora in corso, dal momento che quello del servizio civile è un requisito che si può acquisire solo entro i 28 anni. Molti precari, infatti, ritengono che la riserva per il servizio civile sia iniqua.

Non solo riserva dei posti, perché stando al bando ministeriale alcuni docenti possono partecipare con riserva dei requisiti al concorso Pnrr 2. Chi all’atto della domanda non risulta in possesso dell’abitazione sulla materia per il posto comune può comunque presentare l’instanza a condizione di ottenere il titolo entro il 30 giugno 2025.

Concorso scuola Pnrr 2 e riserva servizio civile: la FAQ del Mim

In merito alla riserva dei posti del concorso Pnrr 2 per chi ha svolto il servizio civile il Mim chiarisce una questione importante con una FAQ. Riportiamo di seguito la domanda con la relativa risposta.

D: Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come «Servizio civile universale»?

R: No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, come anche il servizio civile nazionale, non è assimilabile al servizio civile universale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’autocertificazione.

Dunque sono esclusi dalla riserva dei posti: