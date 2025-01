Vediamo allora quando potrebbe svolgersi la prova scritta del concorso scuola Pnrr 2 sulla base di quanto accaduto con il concorso Pnrr 1 2023 svoltosi nel 2024.

Concorso scuola Pnrr 2: prova scritta tra febbraio e marzo

Il Mim non ha diffuso comunicazioni ufficiali dal momento che il bando del concorso scuola Pnrr 2 è scaduto solo il 30 dicembre e in piene festività natalizie. È assai probabile, tuttavia, che la prova scritta del concorso scuola Pnrr 2 possa svolgersi tra febbraio e marzo 2025. Non se ne ha la certezza, ma i tempi stretti e uno sguardo a quanto accaduto con il Pnrr1 fanno ipotizzare un simile timing.

Per il concorso scuola 2023, infatti, il termine per l’invio delle domande era stato fissato al 9 gennaio 2024 e le prove hanno preso il via a marzo, precisamente il 13. A questo si vada ad aggiungere che per il concorso da poco bandito si è già conclusa la fase di rilevazione delle aule informatiche e che entro il 2 gennaio occorre inviare le domande per fare parte delle commissioni.

Rispetto, quindi, a quanto accaduto con il Pnrr 1, per il concorso Pnrr 2 i tempi sono molto più stretti ed è pertanto facile pensare che la prova scritta possa svolgersi già a febbraio 2025. Ricordiamo che le procedure sono due: per infanzia e primaria e per la secondaria di primo e secondo grado.

Prova scritta concorso scuola Pnrr 2: come si supera

La prova scritta del concorso scuola Pnrr 2, al pari della precedente procedura, consiste in un test computer-based valido per tutte le tipologie di posto e le classi di concorso per le quali il candidato partecipa e che si compone di 50 domande con quattro opzioni di risposta, di cui solo una è corretta, da svolgere in 100 minuti. Il test è così composto:

10 quesiti di ambito pedagogico;

15 quesiti di ambito psicopedagogico e che comprendono anche gli aspetti relativi all’inclusione;

15 quesiti di ambito metodologico didattico compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo;

5 quesiti sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Superare la prova scritta del concorso Pnrr 2 sarà molto più difficile rispetto al 2024 dal momento che, sebbene il punteggio minimo sia lo stesso, cambiano alcuni criteri. Per superare la prova scritta del concorso scuola nel 2025, infatti, bisognerà:

ottenere un punteggio di almeno 70/100;

rientrare nel limite massimo di candidati ammissibili pari a 3 volte il numero dei posti messi a bando nella regione per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto (o comunque il punteggio pari all’ultimo degli ammessi).

Se i criteri per superare il test sono scritti nero su bianco, per l’ufficialità delle date della prova scritta del concorso scuola Pnrr 2, invece, occorre attendere il calendario del Mim.