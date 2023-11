Concorso scuola Pnrr, come si svolgerà la prova orale?

In arrivo entro novembre il bando del primo concorso scuola legato al Pnrr nella fase transitoria del nuovo sistema di reclutamento. Ma come sarà la prova orale del nuovo concorso scuola fino a oggi chiamato, a questo punto erroneamente, straordinario ter?

A fornire le prime indicazioni sul concorso scuola sono i sindacati che il 15 novembre sono stati convocati dal ministero dell’Istruzione e del merito per un’informativa. Se della prova scritta, che sarà a crocette, si è molto detto, poco ancora si sa della prova orale.

Il Mim ha presentato la bozza del bando, o meglio dei bandi, dal momento che i concorsi scuola sono due: uno riguarda infanzia e primaria per posti comuni e di sostegno, mentre un altro riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado sempre con i posti per il sostegno e quelli divisi per le singole classi di concorso.

La maggior parte dei posti si concentrano al Nord del Paese dove da sempre c’è una maggiore penuria di insegnanti.

Vediamo allora cosa si sa al momento del prossimo concorso scuola di novembre, secondo quanto anticipato dai sindacati, e come si svolgeranno le prove.

Concorso scuola Pnrr, bando in arrivo a novembre: i posti

Il bando del concorso scuola Pnrr dovrebbe arrivare presumibilmente a novembre, anche se i sindacati non fanno alcun accenno alla data. I bandi come anticipato saranno due:

uno per infanzia e primaria da 9.641 posti comuni e di sostegno;

uno per la scuola secondaria di primo e secondo grado per 20.575 posti comuni, divisi per classi di concorso, e di sostegno.

I posti in totale saranno 30.216 e più nel dettaglio saranno così divisi:

1.315 nella scuola dell’infanzia;

8.326 nella scuola primaria;

7.646 nella secondaria di primo grado;

12.929 nella secondaria di secondo grado.

La maggior parte dei posti si trovano al Nord e infatti secondo quanto riportato dai sindacati:

nelle regioni settentrionali si trovano 19mila cattedre, il 64% del totale, mentre oltre 7mila e 500, l’84% del totale, sono quelle di sostegno;

poco più del 16% delle cattedre si trovano nelle regioni centrali;

il 19%, un posto su cinque, nel meridione.

In attesa dei bandi del concorso scuola legato al Pnrr, i sindacati comunicano alcune informazioni pratiche molto interessanti:

la domanda può essere fatta in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui si ha titolo anche se l’istanza è singola;

per tutte le tipologie di posto cui si ha titolo anche se l’istanza è singola; per fare domanda i candidati hanno tempo 30 giorni che decorrono dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del 29° giorno successivo a quello di apertura delle istanze;

che decorrono dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del 29° giorno successivo a quello di apertura delle istanze; non solo occorre essere in possesso delle credenziali Spid e Carta di identità elettronica (Cie) per entrare nel portale Inpa, ma occorre anche essere abilitati a “Istanze on line” collegandosi in particolare alla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del sito del Mim;

e per entrare nel portale Inpa, ma occorre anche essere abilitati a “Istanze on line” collegandosi in particolare alla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del sito del Mim; gli aspiranti dovranno versare, in fase di domanda, un contributo di segreteria pari a 10 euro per ogni tipologia di posto per il quale si intende partecipare tramite il servizio online Pago in rete.

Per partecipare al concorso scuola Pnrr infanzia e primaria i requisiti sono, in alternativa, i seguenti:

laurea in scienze della formazione primaria ;

; diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per partecipare al concorso scuola Pnrr secondaria di primo e secondo grado i requisiti sono, in alternativa, i seguenti:

abilitazione per la specifica classe di concorso;

per la specifica classe di concorso; titolo di accesso alla classe di concorso e il possesso dei 24 Cfu conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

conseguiti entro il 31 ottobre 2022; titolo di accesso e 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica (per ogni annualità servono almeno 180 giorni oppure servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini di giugno);

negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica (per ogni annualità servono almeno 180 giorni oppure servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini di giugno); per gli Itp, insegnanti tecnico pratici, il requisito valido è anche il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso del tipo B, requisito valido fino al 31 dicembre 2024.

Per i posti di sostegno occorre essere in possesso dell’abilitazione per lo specifico ordine e grado cui si partecipa. Tuttavia non potranno partecipare coloro che stanno frequentando l’VIII ciclo del Tfa sostegno, nonostante la contrarietà dei sindacati, ma potranno prendere parte al concorso con riserva gli specializzati all’estero che attendono il riconoscimento del titolo da parte del ministero.

Concorso scuola Pnrr, bando in arrivo: come si svolgerà la prova orale

Parteciperanno alla prova orale del concorso scuola Pnrr coloro che avranno superato un preliminare test a crocette computer based con la votazione minima di 70/100. La prova scritta consta in 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuticosì suddivisi:

10 quesiti di ambito pedagogico;

10 quesiti di ambito psicopedagogico e che comprendono anche gli aspetti relativi all’inclusione;

20 quesiti di ambito metodologico didattico compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo;

5 quesiti sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Sia che si partecipi per il sostegno, per infanzia e primaria o secondaria di primo e secondo grado, la prova scritta è strutturata nel medesimo modo.

Ma come si svolgerà la prova orale?

La prova orale per infanzia e primaria consiste in un colloquio di 30 minuti sugli argomenti che saranno forniti nell’allegato A del bando una volta che sarà online ed è così articolata:

domande estratte a sorte ;

; una lezione simulata su un argomento estratto 24 ore prima;

su un argomento estratto 24 ore prima; accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2.

Lo stesso vale per il concorso scuola per la secondaria di primo e secondo grado che tuttavia durerà 45 minuti.

Il voto massimo è di 250 punti, dove un massimo di 50 punti è attribuito alla valutazione dei titoli culturali e di servizio. Per conferme e certezze occorre attendere che siano pubblicati il bando del concorso scuola per entrambe le procedure dedicate a infanzia e primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado.