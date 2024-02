È stato pubblicato il numero dei candidati di ogni regione per il concorso docenti 2023.

Per le discipline STEM ad eccezione della secondaria di I grado, il rapporto tra aspiranti e posti disponibili si differenzia nettamente dalla media: se per circa 24.000 posti comuni in palio nella secondaria di I e II grado i concorrenti sono complessivamente più di 400.000 (16,6 candidati per ogni posto), per le STEM nella secondaria di II grado 14.716 aspiranti si contendono 4.597 posti (3,2 aspiranti per ogni posto), mentre nel I grado la situazione è nettamente diversa, addirittura con un rapporto superiore a quello complessivo (18,6 candidati per ogni posto).

Per i posti di sostegno al Nord potrebbero restare vuote tantissime cattedre che andranno, il prossimo anno, ancora una volta a supplenza: Piemonte, Lombardia e Veneto alla primaria, sul sostegno, consegnano questa certezza: 48 candidati per 1.357 posti nel primo caso, 171 per 4.111 in Lombardia e 63 per 1.403 in Veneto, come riporta “Il Corriere della Sera”. Si lavorerà ancora tantissimo sul sostegno da GPS…

