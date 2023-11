di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 26.11.2023.

Concorso scuola secondaria di primo e secondo grado, svolgimento della prova scritta per i posti comuni e sostegno.

Concorso scuola secondaria di primo e secondo grado, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato ai sindacati i bandi di concorso riguardanti la prima procedura selettiva collegata al PNRR. Il concorso prevede, oltre alla valutazione dei titoli, una prova scritta e una orale.

Concorso scuola secondaria, svolgimento della prova scritta per i posti comuni e sostegno

La prova scritta del prossimo concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado sarà valida per tutte le classi di concorso e tipologie di posto: per fare un esempio, chi partecipa per due c.d.c. per i posti comuni e sostegno sosterrà un’unica prova scritta. La prova sarà computer based, avrà una durata massima di 100 minuti e si svolgerà nella regione di partecipazione al concorso. La prova consterà di 50 quesiti a risposta multipla (i cosiddetti ‘test a crocette), somministrati a ciascun candidato in maniera casuale. Non è prevista la previa pubblicazione dei quesiti.

Composizione dei quesiti

Ciascun quesito presenterà 4 opzioni di risposta delle quali solamente una sarà corretta. I quesiti sono così ripartiti: 40 saranno volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico- metodologico; 5 riguarderanno la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 5 saranno relativi alle competenze digitali relative all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. I 40 quesiti sono così suddivisi:10 quesiti di ambito pedagogico; 15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione; 15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione. Il candidato che riuscirà ad ottenere il punteggio minimo di 70 (su 100, punteggio massimo) avrà superato la prova.

Pubblicazione del calendario delle prove scritte

Il calendario delle prove scritte sarà pubblicato sul Portale Unico del reclutamento nonché sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La valutazione della prova sarà effettuata sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, predisposti dalla prevista Commissione nazionale e che saranno pubblicati prima dello svolgimento della prova stessa. Ciascun USR provvederà a comunicare, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove, l’esatta ubicazione dove si svolgeranno le prove d’esame. L’avviso riguardante il calendario delle prove scritte sarà pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet.

Ciascun candidato dovrà presentarsi alla prova munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale: dovrà presentarsi nella sede d’esame di riferimento, secondo le date e l’orario indicati nel calendario. Qualora il candidato non si dovesse presentare nella sede, nel giorno o nell’ora stabiliti, sarà escluso dal concorso (tranne apposite eccezioni che verranno indicate nel bando).

Concorso secondaria, come si svolgeranno le prove scritte per i posti comuni e sostegno

