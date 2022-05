di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 6.5.2022.

Continua a far discutere la prova computer based del concorso per diventare docente nella scuola secondaria: stavolta, le proteste sono arrivate per dei presunti errori presenti nella prova svolta nel pomeriggio di giovedì 5 maggio per la classe di concorso A28 – Matematica e Scienze con 366 posti complessivi da assegnare ai vincitori.

Le contestazioni hanno preso il via subito dopo il termine del concorso che si è svolto nella giornata di ieri in tutta Italia dalle ore 14,30 alle ore 16,10: molti candidati – scrive l’Ansa – si sono lamentati per la presenza, all’interno della batteria dei 50 quesiti, di una domanda con i quattro item di risposta tutti errati. Mentre un’altra domanda avrebbe contenuto ben tre risposte corrette su quattro disponibili.

Diversi candidati si sono lamentati perché avrebbero perso molto tempo nel decifrare le risposte e questo avrebbe comportato una perdita di tempo eccessiva. In altri casi, inoltre, l’esclusione dalla prova orale per pochi punti potrebbe a questo punto essere messa in discussione poiché la soglia pari a 70/100 si dovrebbe ridurre. Ed in tal caso, forse, potrebbero essere ripescati. Diversi di loro starebbero anche valutando la possibilità di presentare ricorso in tribunale.

Gli aspiranti docenti hanno chiesto spiegazioni all’amministrazione, “ma finora dal Ministero dell’Istruzione nessuno ha dato spiegazioni su come si intenderà procedere”, hanno spiegato i diretti interessati.

“Sono fuori dalla graduatoria per una sola domanda errata – ha spiegato Maria, 33 anni, che ha partecipato al concorso proprio nel pomeriggio del 5 maggio – ma, alla luce dei fatti, dovrei essere reintegrata perché, per forza di cose, ho fatto ben due errori che non avrei commesso se avessi avuto la possibilità di selezionare la domanda corretta”.

.

.

.

.

.

.

Concorso secondaria Stem, ancora errori nei quesiti: candidati pretendono spiegazioni, pronti al ricorso

ultima modifica: da