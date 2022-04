dall’USR per il Veneto, 22.4.2022.

Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale sono pubblicati gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta della procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 499/2020, per le classi di concorso previste dal 9 al 25 maggio 2022 (calendario pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Speciale num. 29 del 12 aprile 2022) con gli abbinamenti di ciascun candidato alla rispettiva aula nella quale dovrà sostenere la prova.

Si avvisano i candidati che non sarà possibile accogliere eventuali richieste di cambio di sede in considerazione del limitato numero di postazioni informatiche a disposizione.

Link al protocollo di sicurezza, precisazioni e autodichiarazione:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-n-187-del-21-giugno-2021

.

.

.

.

.

.

.

Concorso secondaria: VII avviso ammessi alla prova scritta

ultima modifica: da