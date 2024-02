I dati

A denunciare il paradosso è di nuovo la Cisl, che ha pubblicato i dati elaborati delle iscrizioni al concorso che sta per svolgersi e per il quale erano stati individuati poco più di 15 mila posti di ruolo da coprire. Ecco i dati principali e paradossali. In Piemonte per la scuola dell’Infanzia ci sono 232 posti e soltanto 39 candidati. 1357 per la primaria per i quali si sono iscritti al concorso in 48, 148 candidati per 733 posti della secondaria di primo grado e, al contrario, ben 546 candidati per 54 posti nella secondaria di secondo grado. Non va meglio in Lombardia dove sono in 84 per 440 posti nella scuola dell’infanzia e 171 per 4.111 posti nella primaria, 530 per coprire 2.091 posti alle medie e 1434 per 122 posti alle superiori. Tutto il contrario per regioni come la Sicilia e la Campania. Ecco i loro dati: in 1664 su contenderanno la graduatoria per 18 posti nell’infanzia in campania, in 3484 i 60 della primaria, in oltre duemila i 74 posti delle medie e quasi 5 mila per 38 posti alle superiori. In Sicilia sono 1299 per 15 posti all’infanzia, 3357 per 51 alle elementari e 3337 per i 50 delle medie e ben 5538 per 31 posti nelle scuole superiori.