di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 3.4.2021.

Nella maggioranza si continua a discutere animatamente sulla modalità in cui svolgere i concorsi scuola. E pensare che ci sarebbe un concorso su cui tutti i partiti sarebbero d’accordo…

Concorso scuola sul sostegno

La legge di Bilancio 2021, autorizzava il ministero dell’istruzione “a bandire procedure selettive, su base regionale, per l’assunzione in ruolo su posto di sostegno dei docenti in possesso del titolo di specializzazione. Le modalità di espletamento del nuovo concorso sono demandate ad un decreto del Ministro dell’Istruzione”. Finora però non il ministero non ha detto o fatto trapelare nulla al riguardo.

Di ruolo sul sostegno senza specializzazione?

I silenzi del ministro e del suo ministero permettono di fare ogni illazione sui concorsi. La senatrice Bianca Granato, in un messaggio Facebook scrive che “qualora andasse in porto il piano di stabilizzazione di massa dei docenti con il requisito di 3 annualità di servizio (che nella scuola corrispondono a soli 18 mesi) a cui si stanno adeguando tutte le forze politiche confluite nel Governo Draghi, tranne parte del M5s e Italia Viva, anche sul sostegno rischiano di essere assunti senza una selezione adeguata docenti non specializzati“ – ovvero il corso concorso per l’ex senatrice pentastellata sarebbe un modo per dare il ruolo a insegnanti non specializzati mentre ci sono tanti che hanno spesso tempo e denaro per frequentare i TFA sostegno ed ottenere la specializzazione (un”ipotesi francamente improbabile).

L’emergenza sostegno continua

Il problema di tutte le forze politiche è che, al di là delle prese di posizione di facciata, fanno poco per cercare di risolvere l’emergenza continua sul sostegno. Anche il prossimo anno l’unica certezza è che ci saranno una marea di cattedre di sostegno che saranno ancora occupate da precari improvvisati.

Concorso sostegno, mancano ancora i decreti attuativi

