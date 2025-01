Concorso sostegno PNRR 2, al Nord più posti ma pochissime domande per infanzia e primaria

di Lara Sardi, Scuola in Forma, 20.1.2025.

Il Concorso Sostegno PNRR 2 ha suscitato grande attenzione nel panorama scolastico italiano per le opportunità che offre per l’assunzione di docenti di sostegno. Tuttavia, i dati recenti indicano una situazione preoccupante, con un numero significativamente ridotto di domande per le posizioni disponibili, in particolare per i gradi di infanzia e primaria al Nord. Cosa succederà in regioni come il Veneto, il Piemonte e la Lombardia, in cui il numero dei candidati è nettamente inferiore al numero dei posti messi a bando?

Poche domande per il concorso Sostegno PNRR 2

Il Concorso Sostegno PNRR 2 ha previsto un incremento dei posti disponibili, in risposta alla crescente necessità di supporto per gli studenti con disabilità. Questa iniziativa è fondamentale per garantire un’istruzione inclusiva e di qualità, promuovendo il benessere e l’integrazione di tutti gli alunni. Tuttavia, procedendo con il conteggio degli iscritti e con le conseguenti aggregazioni regionali, sono emersi dati allarmanti per quanto riguarda regioni come il Vento e la Lombardia: secondo quanto riportato da Italia Oggi , l’accorpamento di Lombardia e Piemonte per ADAA sostegno infanzia si spiega con il numero esiguo di domande presentate.

Infatti, in Piemonte, su 108 posti sono 31 le candidature, mentre in Lombardia, a fronte di 142 posti, si contano 103 candidature. Situazione analoga in altre Regioni del Nord per ADEE sostegno primaria. Ad esempio, in Liguria, ci sono solo 19 candidati per 215 posti, in Veneto, su 675 posti i candidati sono 46; in Piemonte, 50 candidati per 689 posti a bando.

Quali le prospettive?

Occorre tuttavia, considerare anche un altro aspetto: tutti i candidati che hanno presentato domanda devono presentarsi allo scritto e superarlo, vale a dire conseguire almeno 70 punti: in caso contrario non potranno accedere all’orale, e il numero dei candidati potrebbe ulteriormente diminuire, anche se i posti matematicamente ci sono. Il problema di reperire docenti di sostegno al Nord, pertanto, sussiste e continuerà ad esserci nonostante sia stato indetto il concorso PNRR 2. Del resto, ancora ad oggi le scuole pubblicano interpelli per incarichi fino al termine delle attività didattiche.

Molto probabilmente, quindi, anche il prossimo anno scolastico 2025/26 si effettueranno assunzioni da GPS Sostegno I fascia ed elenchi aggiuntivi nelle regioni del Nord indicate, procedura straordinaria che ha ricevuto la proroga anche per l’a.s. 2025/26 dal DL n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024: tale procedura prevede infatti di procedere con assunzioni anche dalla graduatorie provinciali una volta esaurite le GM e GAE se restano posti vacanti.

