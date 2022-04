di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 17.4.2022.

l Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario delle prove scritte del concorso relativo alle classi di concorso afferenti alle materie cosiddette STEM:

A020 – Fisica

A026 – Matematica

A027 – Matematica e fisica

A028 – Matematica e scienze

A041 – scienze e tecnologie informatiche.

Le prove si svolgeranno dal 3 al 5 maggio secondo il seguente calendario:

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della

ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, nonché dalla normativa vigente in materia di “certificazione verde”.

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

Ricordiamo che il D.M. 357/2021 ha determinato il contingente relativo alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 nella misura di 1.685 posti, secondo la seguente suddivisione:

Classe di concorso Numero posti A020 – Fisica 202 A026 – Matematica 438 A027 – Matematica e fisica 421 A028 – Matematica e scienze 366 A041 – Scienze e tecnologie informatiche 258

Per tali classi di concorso è prevista una prova scritta computer based, seguita da una prova orale.

