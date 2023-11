dall’USR per il Veneto, 28.11.2020.

Scadenza 30 novembre 2023.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico regionale è pubblicata la graduatoria del concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso A001, così come integrata a seguito dello scorrimento di cui all’art. 5, comma 11 quater, del Decreto c.d. “Milleproroghe”, coordinato con Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, per la Regione Veneto.

La graduatoria integrata comprende un numero di candidati equivalente ai posti oggetto di rinuncia e, quindi, destinati a nuova individuazione, rimanendo confermato, pertanto, il numero dei posti originariamente assegnato dal bando concorsuale.

I titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono riportati unicamente a parità di punteggio con uno o più concorrenti.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di quest’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è pubblicato l’avviso prot. n. 29308 del 28.11.2023 per le assunzioni a tempo determinato del personale docente della scuola secondaria di I e di II grado in base alla graduatoria dei vincitori regionali della procedura concorsuale ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, e bandita con D.D.G. n.1081 del 06 maggio 2022, tenuto conto dell’articolo 5, comma 11 quater, del decreto-legge n. 198 del 2022, coordinato con Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, e pubblicata con decreto n. 5757 del 27.11.2023.

Concorso straordinario, ancora nomine per scorrimento

