dall’USR per il Veneto, 5.8.2022.

Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il decreto relativo all’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità nell’ambito della Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i. per la classe di concorso ADEE – SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA per la regione Veneto.

Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il decreto relativo all’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità nell’ambito della Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i. per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la regione Veneto.

