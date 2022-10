Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è pubblicato l’Avviso di cui all’oggetto unitamente ai prospetti degli esiti della predetta prima fase (riferimento Avviso avvio prima fase prot. 22395 del 17.10.2022)

Si rende noto ai candidati che hanno partecipato alla prima fase (assegnazione della provincia) della procedura informatizzata per le operazioni di individuazione per il conferimento dei contratti a tempo determinato – classi di concorso A007-A020-A022-A026-B020 – che tale fase si è conclusa in data 21 ottobre 2022.

Si dà quindi comunicazione dell’avvio della seconda fase relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati, per le predette classi di concorso, quali destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale bandita ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Le funzioni saranno accessibili all’utenza – in modalità telematica – attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dal 22 al 23 ottobre 2022.