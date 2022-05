di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 17.5.2022.

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 (GU n.39 del 17-05-2022).

Quali sono i posti messi a bando?

I posti messi a bando saranno quelli che non sono andati a ruolo nelle ultime immissioni – quelle dell’anno scolastico 2021/2022. L’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso. I posti previsti per l’USR per il Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena.

Concorso Straordinario bis, bando in Gazzetta Ufficiale e posti disponibili

