Concorso straordinario bis: chiarimenti sulla prova orale

La notizia di Tuttoscuola sui dubbi relativi ai contenuti della prova orale del concorso straordinario-bis della secondariaha provocato una serie di interventi di molti candidati che, oltre ad apprezzare il servizio, hanno chiesto alla redazione ulteriori chiarimenti e approfondimenti della questione. La Redazione di Tuttoscuola si è rivolta, pertanto, direttamente ai funzionari ministeriali preposti al concorso straordinario bis, ricevendo la risposta che riportiamo in sintesi di seguito.

Il bando e il decreto 108 che lo regolamenta non definiscono con puntualità i contenuti della prova concorso straordinario bis, in quanto saranno esclusivamente le commissioni esaminatrici a definire l’argomento della traccia e la modalità della sua trattazione.

Si può pertanto dedurre che, pur non essendo possibile presentare in modo esaustivo un esempio di attività didattica, cioè una lezione, come invece è richiesto per l’orale del concorso ordinario (dove però i candidati hanno 24 ore di tempo per prepararla), per l’orale del concorso straordinario-bis invece la commissione potrebbe richiedere solamente uno schema di possibile trattazione di una lezione – con eventuali riferimenti didattici e metodologici.

Si tratta, comunque, di una semplice ipotesi rimessa alla valutazione discrezionale di ogni commissione.

A parere del dirigente ministeriale contattato da Tuttoscuola, non sussiste in ogni modo il pericolo di trattamenti sperequativi che possano inficiare il concorso straordinario bis, in quanto i criteri definiti da ciascuna commissione verranno applicati in modo uniforme a tutti i candidati esaminati.

Alla luce di questa informazione che, comunque lascia aperto l’interrogativo di fondo sui contenuti della prova, riteniamo opportuno innanzitutto che i candidati padroneggino pienamente i contenuti della disciplina della propria classe di concorso, riportati nel programma di concorso (allegato A), ma nello stesso tempo si esercitino anche su uno schema-tipo di lezione con argomenti pertinenti accompagnanti sinteticamente da indicazioni metodologiche e didattiche.

.

.

.

.

.

.

Concorso straordinario bis: chiarimenti sulla prova orale

ultima modifica: da