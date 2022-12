dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 11.12.2022.

Concorso straordinario bis (comma 9bis del DL 73/2021): le immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/2 si dovrebbero chiudere entro il 31 dicembre 2021si sono concluse le graduatorie dalle quali è stato effettuato il reclutamento. Ma vi sono invece alcune le classi di concorso per le quali la procedura è ancora in corso.

I posti messi a bando in tutta Italia erano 14.415, i candidati attualmente in graduatoria 8.677

Pertanto sarà inevitabile il rinvio prossimo anno scolastico.

Tranne i casi in cui i partecipanti sono in numero inferiore rispetto ai posti a bando, le graduatorie sono costituite dal numero esatto di docenti corrispondente al numero dei posti messi a bando.

I vincitori assunti dovranno seguire anno di prova e formazione tradizionale + 5 CFU presso le università per completare la propria formazione.

Riportiamo di seguito lo stato della situazione ad oggi nel Veneto:

Concorso straordinario bis: classi di concorso e procedure concluse

