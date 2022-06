di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 23.6.2022.

C’era tempo per fare la domanda per il concorso straordinario bis fino al 16 giugno. Chi l’ha compilata, ha scelto una regione. Se ho scelto la Liguria, e vincerò il concorso dovrò scegliere un posto tra le province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, ma non è detto che l’esame orale si svolga nella stessa regione.

Dove farò l’orale?

Se ci sono pochi docenti che per alcune classi di concorso/regioni hanno presentato domanda, l’art. 2, comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 prevede che possano essere disposte aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di 150 candidati.

Per avere certezze su dove si svolgerà la prova orale per una classe di concorso bisognerà aspettare che il Ministero pubblichi l’elenco delle classi di concorso accorpate per aggregazioni territoriali.

Aggregazioni territoriali: chi potranno riguardare?

Potranno essere costretti a spostarsi i docenti che hanno fatto domanda per regioni/classi di concorso con pochi posti. Bisogna considerare che in genere gli USR dove avvengono le aggregazioni territoriali sono quelli della Lombardia, del Veneto, del Lazio e della Campania – ma ovviamente ci sono possono delle eccezioni.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso straordinario bis, dove si svolgerà la prova?

ultima modifica: da