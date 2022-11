di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 25.11.2022.

Concorso straordinario bis, i docenti assunti non potranno presentare domanda di mobilità in questo anno scolastico.

Un quesito ricorrente riguarda i vincitori del concorso straordinario bis: possono fare la domanda di mobilità o almeno ricorrere all’istituto dell’assegnazione/utilizzazione provvisoria?

I vincitori del concorso sono degli insegnanti a tempo determinato

Un nostro lettore chiede:

Un docente assunto nell’a.s. 2022/23 (1° settembre 2022) dalle GM del concorso straordinario bis potrà presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24?

La risposta è negativa: non potrà presentare domanda di trasferimento in quanto, come detto sopra, è assunto a tempo determinato. L’istanza di trasferimento, invece, potrà presentarla nell’a.s. 2023/24 per l’a.s. 2024/25, fermo restando che venga immesso in ruolo, previo superamento del percorso di formazione universitario e del periodo di prova. Ricordiamo al riguardo che, mentre l’anno di prova si può ripetere, il mancato superamento della prova conclusiva del predetto percorso universitario comporta la decadenza dalla procedura.

Concorso straordinario bis, niente domanda di mobilità in questo anno scolastico

