Concorso straordinario bis, pagare i diritti di segreteria

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 7.6.2022.

Per partecipare al concorso straordinario bis è necessario pagare un contributo di segreteria pari a 128 euro. Il motivo di questa somma sarebbe, come indica l’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che il bando determini il contributo per l’integrale copertura dei costi di svolgimento del concorso.

Come si può effettuare il pagamento

Si può pagare con bonifico bancario sul conto intestato a “sezione di tesoreria 348 Roma succursale” all’IBAN IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05, con la causale “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, c. 9 bis, dl 73/21 – regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del candidato”.

In alternativa si può utilizzare il sistema “Pago In Rete”, a cui il candidato potrà accedere da questo indirizzo.

